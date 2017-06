Dieser Hund fährt alleine mit dem Bus

Stöckchen holen, vielleicht noch die Tür selbständig öffnen, gut das kennen alle Hundebesitzer. Aber diese Hündin aus Seattle fährt Tag für Tag alleine mit dem Bus. Sie setzt sich brav auf einen freien Sitzplatz und hat sogar einen Fahrschein.

via GIPHY

Wenn man die Bilder der Labrador-Hündin sieht, kann man eigentlich nur schmunzeln. In den USA ist „Eclipse“ schon ein echter Star. Mehrere Medien, unter anderem ABC News, eines der größten Fernseh- und Hörfunk-Network in den Vereinigten Staaten, haben schon über den ungewöhnlichen Fahrgast berichtet. Derzeit macht gerade ein Bild die Runde, das die Hundedame auf ihrem Sitzplatz im Bus zeigt. Ein User der Social-Newsseite „Reddit“ hatte das Bild hochgeladen - seitdem verteilt sich der Schnappschuss über die ganze Welt.

Screenshot Reddit/ SeattleMisfit

Das steckt hinter dem ungewöhnlichen Fahrgast

Seit über zwei Jahren ist der Weg der vierjährigen Hündin durch Seattle der gleiche. Jetzt fragt man sich, was ist mit dem Herrchen? Ja, es gibt einen. Sein Name Jeff Young. Während er noch gemütlich seine Zigarette an der Haltestelle zu Ende raucht, ist das der ungeduldigen Hündin schlicht zu langweilig. Sie springt in den Bus und beide treffen sich dann im Hundepark wieder - schon süß oder? (MH)

via GIPHY