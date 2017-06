Patrick Pleul / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

Gelsen - Was hilft wirklich?

Für manche sind das die Schattenseiten des Sommers. Das berühmte Surren, dann der Stich, das Jucken: Gelsen, wenn sie einen quälen. Viele haben schon alles ausprobiert, ohne Erfolg. Der vermeintliche Feind war hartnäckiger. Wir haben jemanden nach Anti-Gelsenmitteln gefragt, der sich sein ganzen Leben mit Gelsen beschäftigt hat.

Horst Aspöck ist Professor für medizinische Parasitologie an der Uni Wien. Er hat im Laufe seines Lebens ca 100.000 Gelsen erforscht und er sagt, viele von uns sind zum Teil selbst Schuld, wenn sie „sekkiert“ werden, denn Gelsen gehen vor allem nach dem Geruch.

Gelsen lieben „Stinker“

Sehr oft höre man: „Ich muss so ein süßes Blut haben, die Stechmücken gehen so auf mich.“ Das sei ein ausgemachter Blödsinn, sagt Parasitologe Horst Aspöck:

„Es besteht überhaupt kein Grund zu der triumphierenden Feststellung, ‚auf mich gehen die Gelsen so‘. Eher ist damit zu rechnen, dass ein Mensch, der sehr heftig von Stechmücken gestochen wird- also, ich muss es wohl sehr deutlich sagen- sich nicht ordentlich gewaschen hat.“

Was Gelsen wirklich vertreibt: Anti-Gelsenmittel

Sogenannte Repellentien enthalten die Wirkstoffe „DEET“ (Diethyltoluamid) oder „Icaridin“ (Hydroxyethyl-Isobutyl-Piperidin Carboxylat). Der Parasitologe:

„Wenn man in die Apotheke geht, oder in die Drogerie, dann soll man darauf achten, ob die Substanz, die da drin ist, irgendwo draufsteht.“

Vesa Moilanen / Lehtikuva / picturedesk.com

Laut einer aktuellen Studie der oberösterreichischen Arbeiterkammer, ist allerdings Icaridin wesentlich besser verträglich. Die oberösterreichische Arbeiterkammer bezeichnet DEET als „regelrechten Hammer“.

Gelsensprays mit Nebenwirkungen

VKI hat Anti-Gelsenmittel getestet

Auch der VKI - Konsument-Test stellt einem Anti-Gelsenmittel mit Icaridin ein besseres Zeugnis aus:

Laut einem Test aus dem Jahr 2014 der Zeitschrift „Konsument“ des Vereins für Konsumenteninformation, haben folgende Anti-Gelsenmittel „gut geschützt“:

Autan Insektenschutz Protection Plus mit dem Wirkstoff Icaridin habe am besten abgeschnitten

mit dem Wirkstoff Icaridin habe am besten abgeschnitten Anti Brumm Forte und

und No Bite Hautsprays mit DEET schützen wirkungsvoll vor tag- und nachtaktiven Gelsen, würden aber die Schleimhäute stärker reizen, als der Testsieger Autan

mit DEET schützen wirkungsvoll vor tag- und nachtaktiven Gelsen, würden aber die Schleimhäute stärker reizen, als der Testsieger Autan Jedes zweite Anti-Gelsenmittel hat der VKI als „wirkungslos“ eingestuft.

ACHTUNG: Generell sollte man darauf achten, dass die Anti-Gelsenmittel nicht mit den Schleimhäuten in Berührung kommen und alle Experten warnen davor, Babys und Kleinkinder einzuschmieren.

Kerzen, ätherische Öle, Knoblauch - nach Ansicht des Experten wirkungslos

„In unmittelbarer Umgebung der Kerze ist natürlich keine Gelse, aber was ist die unmittelbare Umgebung? Das sind ein paar Zentimeter und zehn Zentimeter weiter fliegt sie natürlich vorbei“, sagt Horst Aspöck, Professor für medizinische Parasitologie an der Uni Wien und am Naturhistorischen Museum.

Auch Anti-Gelsen-Armbänder, so der VKI seien „nutzlos“.

Besser: Klimaanlagen

„Die Klimaanlage ist für die Stechmücken nichts Angenehmes und da fliegen sie gar nicht gern im Zimmer herum, während in so einem heißen Zimmer, wo womöglich die Fenster offen sind, da hört man dann das Surren“.

Schutz vor den Gelsen biete natürlich auch ein Fenstergitter.

„Guten Morgen am Sonntag“ mit Martina Rupp, 23. Juni 2017 (Judith Krieger)