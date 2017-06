Suck.UK

Die Top 3 coolsten Gadgets für den Sommer

SOMMEEEERRh! Endlich. Spätestens jetzt wird überall gecheckt: Hab ich alles für diesen Strand- Reise-Festivalsommer? Oder gibt’s vielleicht Dinge von denen man noch gar nicht weiß - dass man sie haben will? Ö3 Hightech-Experte Johann Puntigam hat seine 3 Top Gadgets für den Sommer zusammengestellt.

Schluss mit schweissverklebten Leiberln unter dem Rucksack

Der G2-Turbo ist ein kleiner akkubetriebener Ventilator der auf jeden Rucksack montiert werden kann. Laut Kickstarter „The World’s 1st wearable Backpack Ventilation Fan“

wird unten an den Trägern montiert und bläst Luft rauf, zwischen Rucksack und Rücken. So sollen durchgeschwitzte Leiberl verhindert werden. Es ist auch ein USB-Anschluss eingebaut - so kann damit notfalls auch das Handy geladen werden.

Mit 22 Euro ist man da auf Kickstarter dabei.

G2 Turbo auf Kickstarter

Griller als Werkzeugkiste oder Werkzeugkiste als Griller?

Die BBQ Toolbox ist im Netz um umgerechnet nicht ganz 70 Euro zu finden. Der tragbare Griller ist als klassische aufklappbare Werkzeugkiste getarnt.

Suck.UK

Einmal aufgeklappt steht er auf den Tragegriffen und bietet dann gleich zwei Grill-Ebenen. Zum Beispiel für eine kleine vegane Zone oben und die größere für Würstel und Fleisch unterhalb. Genial.

Die BBQ Box gibt es bei diversen Onlinehändlern.

Biki - die Unterwasserdrone

Biki ist eine Unterwasserdrone die aussieht und schwimmt wie ein Fisch! Also angetrieben mit Flossen statt durch laute Turbinen - so werden die echten Fische nicht vertrieben. Die können dann in 4K-Auflösung gefilmt werden. In dunklem Wasser auch mit Hilfe von Mini-Scheinwerfern.

Biki kann man am Smartphone steuern, dabei sieht man am Display wo sie im Wasser hinschwimmt. Also perfekt für Unterwasseraufnahmen, die Suche nach in’s Wasser gefallenen Schlüsseln- oder um kurz einmal zu checken wo’s am Strand Seeigel gibt.

Kostet für Unterstützer auf Kickstarter ca. 550 Euro.

Biki auf Kickstarter