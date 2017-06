Roman Pfeiffer/Hitradio Ö3

Die Konzerte der Ö3-Bühne in voller Länge

Wer nicht zur Ö3-Bühne am Donauinselfest kommen konnte oder einfach eines der Konzerte nochmal sehen will: Bitteschön, hier sind alle Auftritte in voller Länge.

Rainhard Fendrich Was für ein Abschluss für das 34. Donauinselfest! Rainhard Fendrich hat eine beeindruckende Setlist mit Altem und Neuem auf die Ö3-Bühne gebracht - Mitsinggarantie inklusive.

Sportfreunde Stiller Nach 2013 wollten die Sportfreunde Stiller unbedingt nochmal zurück auf die Insel. Ein Wunsch, den auch viele Fans auf ihrem Brief ans Christkind hatten. So lange mussten sie nicht warten.

Lions Head Tanzbare Beats gemixt mit einer Prise Gitarre – das sind Lions Head.

Max Giesinger Mit „Wenn sie tanzt“ hat Max Giesinger zwar einen Song zum Nachdenken geschrieben. Viel Zeit zum Nachdenken ließ er seinen Fans vor der Ö3-Bühne allerdings nicht. Dafür trieben er und seine Band das Publikum viel zu schnell von Hit zu Hit.

Alma Das ist frisch: Alma bringt Elektropop aus dem kühlen Finnland. Dem Publikum vor der Ö3-Bühne hat sie damit allerdings richtig eingeheizt.

Cro Der Mann mit der Maske hat neues Material im Gepäck. Auf der Ö3-Bühne gab’s aber natürlich auch seine „alten“ Hits zu hören.

Alvaro Soler Alvaro Soler hat die Wiener Donauinsel in ein spanisches Eiland verwandelt. Seine Songs beförderten das Publikum im Handumdrehen in die Sonne des Mittelmeers.

Wincent Weiss Als Star zum Anfassen hat sich Wincent Weiss auf der Ö3-Bühne präsentiert. Der Newcomer hat einen Teil seines Auftritts direkt im Publikum bestritten - und das war natürlich begeistert.

Virginia Ernst Zum ersten Mal live auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest und gleich Eröffnungsact. Virgnia Ernst war nervös, beeindruckt und extrem begeistert - ansehen lassen hat sie sich das allerdings nicht.

Die besten Videos und Bilder von der Ö3-Bühne

Die Highlights vom Sonntag

Die Highlights vom Freitag

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 26. Juni 2017 (WJLED)