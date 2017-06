Hitradio Ö3

Michael Niavarani liest aus seinem neuen Buch

„Ein Trottel kommt selten allein “ heißt das neue Buch von Michael Niavarani und er gibt kleine Leseproben im Ö3-Wecker zum besten. Täglich ab halb 9 täglich auf Hitradio Ö3.

Eigentlich wollte Michael Niavarani am Montag im Ö3-Wecker bei Robert Kratky aus seinem neuen Buch „Ein Trottel kommt selten allein“ lesen. Dummerweise hat das nicht geklappt, denn WIR haben uns darauf verlassen, dass er es mitnimmt und ER hat gedacht, wir hätten eine Exemplar im Studio.

Morgen sollte es aber klappen! Michael Niavarani liest dann aus seinem neuen Buch, ab 8.30 Uhr im Ö3-Wecker!

„Ein Trottel kommt selten allein “

Nach drei Theaterstücken und Kabarettprogrammen wagt sich „Nia“ nun an ein neues Buch. Sein letztes literarisches Werk „Der frühe Wurm hat einen Vogel“ hat Michael Niavarani 2011 verfasst und seinerzeit exklusiv im Ö3-Wecker bei Robert Kratky präsentiert. Nachdem er von diesem Buch unglaubliche 60.000 Stück verkaufen konnte, besucht uns der genial-lustige Schauspieler, Kabarettist und Autor ab heute wieder täglich. „Ein Trottel kommt selten allein“ ist aber kein Hinweis auf seine Begleitung, sondern der Titel seines neuen Buches.

Cover/Amalthea

Inhalt:

Der Titel spricht Bände: Die Kurzgeschichten handeln von Narrheiten des Homo idioticus, biografische Anspielungen nicht ausgeschlossen. Was die Geschichten verbindet, ist eine schlaflose Nacht, in der Niavarani sie seinem Nachbar Andreas erzählt, auf der 2 m² großen Terrasse seines 24 m² großen Ferienhauses. Eine Nacht voller Geschichten. Da wird ein Hofnarr zum Tragöden. Eine Gruppe alter Freunde erlebt eine Katastrophe beim Klassentreffen. Goethe und Schiller inszenieren Shakespeare. Ein südpazifischer Stammesführer will die Klimakatastrophe abwenden. Ein Hosentaschenanruf wird zum Freundschaftskiller. Der Autor versucht mithilfe eines fetten Ritters, Ophelias Selbstmord zu verhindern und wieder aus „Hamlet“ herauszufinden. Und über allem schwebt die Frage: Ist das Leben eine Komödie oder eine Tragödie?

Ö3-Wecker mit Robert Kratky, 26. Juni 2017

(SC)