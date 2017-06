Hai-Alarm am Badestrand in Mallorca

Am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr am Strand von Illetes im seichten Wasser, schwamm plötzlich ein zwei Meter Blauhai zwischen den Urlaubern und löste Panik am Strand aus.

Der Ort liegt in der Nähe von Palma de Mallorca. Als die Badegäste das Tier entdeckten, verließen sie panisch das Wasser. Das berichtet die „Diario de Mallorca“. Ein Augenzeuge postet auf Instagram diese Foto.

Zum Glück kamen Menschen als auch das Tier mit einem Schrecken davon. Nach fünf Minuten war der Hai wieder verschwunden. (SC)