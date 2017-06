Das ist der „Hässlichste Hund der Welt“

Sie hat einen liebenswürdigen Charakter, hilft anderen und hat selbst durch mehrere Operationen schwere Krankheiten überwunden. Trotzdem hat „Martha“ nun einen fragwürdigen Titel verpasst bekommen. Am Freitagabend wurde das drei Jahre alte Tier in Kalifornien zum „Hässlichsten Hund der Welt“ bestimmt.

Wer das offizielle Siegervideo anschaut, versteht warum. Beeindruckend schlaff hängen da die langen Hautlappen mit dunkelgrauem Fell nach unten. Die Augen sind blutunterlaufen der Kamera zugewandt, die Pupillen nicht zu erkennen. „Ein 125-Pfund-Hund mit 300 Pfund Haut“, erklärt Chefjuror Brian Sobel den besonderen Reiz des Tieres. Martha ist ein Mastino Napoletano - eine italienische Hunderasse, bekannt durch „Fang“, den Hund von Wildhüter Hagrid in den Harry-Potter-Filmen.

Der Wettbewerb in Petaluma, 50 Kilometer nördlich von San Francisco, ehrt Tiere mit besonderem Charakter und „Imperfektionen“, heißt es auf der Webseite. Hunde eben, bei denen das Innere hübscher ist als das Äußere. Und tatsächlich stimmt es bei der Siegerin in Sachen Moral: Martha ist eine Rettungshündin und Teil einer Hundestaffel in Sebastopol (Kalifornien). Dorthin gehen nun 1500 Dollar (1340 Euro) Preisgeld und eine 1,60 Meter hohe Trophäe.