Odilon Dimier / PhotoAlto / picturedesk.com

Viermal so viele Handysünder wie Alkolenker

In Österreich sind im Vorjahr fast viermal so viele Handysünder wie Alkolenker von der Polizei erwischt worden. Rund 105.500 Lenkerinnen und Lenker wurden wegen Telefonierens am Steuer zur Kasse gebeten.

Ganz genau 105.589 Lenkerinnen und Lenker wurden 2016 laut Innenministerium wegen Telefonierens am Steuer ohne Freisprecheinrichtung angezeigt oder mittels Organstrafverfügung an Ort und Stelle bestraft. Das bedeutet zwar einen Rückgang gegenüber 2015 um 3,2 Prozent, die Zahl ist aber immer noch beachtlich. Zum Vergleich: 27.896 Lenker wurden wegen Alkohols am Steuer angezeigt.

Mehr dazu auf: oesterreich.orf.at