Sie ist zur Zeit die beste Skifahrerin der Welt, er einer der größten Konkurrenten von Marcel Hirscher im Riesentorlauf. Eine Top- Paarung, wie es scheint. Denn Mikaela Shiffrin und Mathieu Faivre scheinen gerade in der „Stadt der Liebe“, in Paris, zu turteln, wie ein Twitter-Foto und ein Facebook-Foto entlarven.

Didn't have the patience to wait in line to go inside, but I did get a good look at the flying buttresses! 🙊😉✔️ #Paris #CityOf #notredame pic.twitter.com/HxxwX06Wrs