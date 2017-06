Hitradio Ö3

Vier Auszeichnungen für Hitradio Ö3

Zum dritten Mal ist am Montag im Wiener Rathaus der Österreichische Radiopreis verliehen worden. Ö3 wurde gleich vier Mal ausgezeichnet: Gold für die beste Morgenshow („Ö3-Wecker“), Gold für Innovation („Generation What“), Gold für den besten Moderator Andi Knoll und Silber für die beste Modertorin Claudia Stöckl.

Kronehit-Moderatorin Anita Ableidinger und Ö3-Moderator Andi Knoll führten durch die Galaveranstaltung im großen Festsaal des Wiener Rathauses.

ÖRP/Franz Morgenbesser

Kein Radiosender hat bis heute mehr Auszeichnungen erhalten als das Hitradio Ö3.

Zum Nachhören: Hansa sucht Good News beim Radiopreis

Für Ö3 gab es drei Mal Gold und einmal Silber

Als „Bester Moderator“ darf Andi Knoll den Radiopreis in Gold zu seiner Romy stellen. Wenn ein Moderator die Gabe hat, authentisch, ungezwungen und sympathisch mit dem Hörer zu plaudern, dann Andi Knoll, hielt die Jury fest: „Er macht dies stets auf Augenhöhe mit seinem Publikum. Er ist eine ganz große Integrationsfigur von Ö3 und damit immer wieder Inspiration für junge Menschen, einen Radiojob in Betracht zu ziehen. Andi Knoll überzeugt durch höchste handwerkliche Professionalität. Seine ausgeprägte Selbstironie lässt den Hörer immer wieder schmunzeln. Das alles macht ihn zu einer unverwechselbaren Persönlichkeit in der österreichischen Radiolandschaft.“

In der Kategorie „Beste Moderatorin“ zeichnete die Radiopreis-Jury die beliebte FM4-Moderatorin und gebürtige Irin Julie McCarthy mit dem Radiopreis in Gold aus. Silber ging an Claudia Stöckl („Frühstück bei mir“).

Zum Nachhören: Robert Kratky gratuliert Claudia Stöckl und Andi Knoll

Hitradio Ö3

Als beste „Beste Morgensendung“ wurde der „Ö3 Wecker“ in Folge mit Gold bedacht. „Das Weckerteam ist immer noch tonangebend, wenn es um die hörernahe und professionelle Präsentation der frühmorgendlichen Tagesthemen geht“, begründet die Jury ihre Entscheidung.

ÖRP/Franz Morgenbesser

Als „Beste Innovation“ wertete die Jury die europaweite Jugendumfrage „Generation ...what?“, für die in Österreich Hitradio Ö3 zur zentralen Plattform und zum Motor wurde. 92.000 junge Österreicherinnen und Österreicher haben 149 Fragen aus allen zentralen Lebensbereichen wie etwa Familie, Beruf, Bildung, Sex oder Freizeit beantwortet und so ihre Lebenswelt vermessen. Auf der Ö3-Homepage lag das Herzstück des Projekts, der interaktive Onlinefragebogen. Und als Radio-Highlight ging begleitend "Generation ...what? - das Ö3-Talkradio!“ on air: In 149 Sendungen wurde jede einzelne der Fragen von „Könntest Du ohne Handy glücklich sein?“ über „Arbeit ist für Dich vor allem…?“ bis zu „Für wen sollten wir unsere Grenzen öffnen?“ diskutiert. Nach und nach ist so ein „multimediales Selfie einer Generation“ entstanden. Die Ö3-Moderatorinnen Christina Pausch und Gabriele Hiller freuten sich mit dem gesamten Projektteam über diese Auszeichnung.

Sieger in der Kategorie „Beste Nachrichtensendung“ ist neuerlich das Ö1-„Morgenjournal“. „Wenn es gelingt, dass eine Sendung zum Taktgeber für die politische und wirtschaftliche Öffentlichkeit wird, dann wird großartige Radioarbeit geleistet. Dem Ö1-Morgenjournal gelingt es seit Jahren, eine tonangebende Sendung zu sein. Bei Ö1 wird journalistisch fundiert recherchiert, interviewt und noch hartnäckiger nachgefragt. Die Präsentation ist kompetent, durch die große Stimmen- und Gestaltungsvielfalt sehr kurzweilig in der Umsetzung und das professionelle Team schafft es immer wieder, komplexe Themen besonders hörernah und verständlich aufzubereiten“, begründete die Jury ihre Wahl.

Der Österreichische Radiopreis, ausgeschrieben vom gleichnamigen Verein, wurde heuer zum dritten Mal verliehen und zeichnet herausragende Leistungen der Radiomacher bei öffentlich-rechtlichen und privaten Radioprogrammen aus. Mehr als 100 Vorschläge aus nahezu sämtlichen Radioprogrammen des ORF und der privaten Sender wurden eingereicht. Die Radiopreis-Jury wählte aus den Einreichungen je drei Nominierte für die elf Kategorien und kürte aus diesen die Sieger, die gestern im Rahmen der Radiopreis-Gala bekannt gegeben wurden.

Österreichischer Radiopreis

Der Ö3 Wecker mit Robert Kratky am 27. Juni 2017 (TR/PH/GH/SC)