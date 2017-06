FameFlynet UK / Action Press / picturedesk.com

Wem gehört dieses heiße Höschen?

Auch mit 43 Jahren kann er es nicht lassen - bei seinem Deutschland-Tour-Auftakt in Dresden ließ Robbie Williams mal wieder den Tiger raus bzw. die Hose runter bzw. er zog den Rock hoch.

Seine „Heavy Entertainment Show“ bestreitet der Sänger in einem punkigen Outfit mit schwarzem ärmellosen T-Shirt, viele Tattoos, behaarten Beinen die nur von einem Kilt bedeckt wurden. Und wer sich jetzt fragt was Robbie so unterm Rock trägt, der bekommt die Antwort prompt auf der Bühne geliefert.

FameFlynet UK / Action Press / picturedesk.com

Er trug seine legendären „Tiger Pants“, er im Jahr 2000 extra für sein Musik-Video zur Single „Rock DJ“ anfertigen hat lassen. Der Sänger trägt sie anscheinend sehr gerne und zeigt sie regelmäßig unregelmäßig in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel schon bei seinem London-Konzert im September 2016.

Wer das heiße Höschen live sehen möchte: Robbie spielt am 26. August 2017 im Wiener Ernst-Happel-Stadion und am 29. August 2017 im Wörthersee-Stadion Klagenfurt vor tausenden Fans zwei Ö3-Konzerte.

