14-jährige fällt aus Gondel- Mann fängt sie auf

Es sollte ein harmloser Besuch in einem Vergnügungspark in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaates New York, werden. Eine 14-jährige war im „Great Escape Amusement Park“ mit einer Seilbahn einige Meter über dem Erdboden unterwegs, als sie plötzlich den Halt verloren hat.

Mehr als 7 Meter über dem Boden hängt das Mädchen in der Gondel und droht, zu Boden zu rutschen. Ihr kleiner Bruder sitzt daneben und kann ihr nicht helfen. Durch die Schreie wird der 47-jährige Besucher Matthew Howard aufmerksam. Er reagiert schnell:

„Es ist ok, es ist ok. Lass los, ich fange Dich auf“, ruft er dem Mädchen entgegen. Dann hat sich das Mädchen in seine Arme und die seiner 21 Jahre alten Tochter fallen gelassen.

Mädchen geht es gut

Die beiden Retter haben das Mädchen bereits im Krankenhaus besucht und berichten, sie sei wieder guter Dinge.

„Ich bin froh, dass wir helfen haben können. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagt die 21-jährige.

Zum Video

Die Ö3- Drivetime-Show mit Olivia Peter am 27. Juni 2017/ (The Guardian/Time/JK)