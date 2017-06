COLIN VARNDELL / Science Photo Library / picturedesk.com

Fun-Facts über Schlangen

Am Samstag hat sich eine ungiftige Kornnatter in Villach in eine Wohnung verirrt. In Steyr haben seit April 18 Schlangen aus nur EINEM Garten entfernt werden müssen. Heuer begegnen wir aufgrund des warm-kalten-Wetters seit März auffällig vielen Schlangen. Und es gibt auch eine lange Liste an Dingen, die es zu diesem Tier zu erzählen gibt.

Fakt 1)

An Ophidiophobie leiden Menschen, die Angst vor Schlangen haben. Dieser Ekel ist laut einer Studie nicht angeboren, sondern eher durch das Verhalten der Umgebung von klein auf angelernt.

Fakt 2)

Wobei die Angst auf der brasilianischen Insel „Ilha Queimada Grande“, die etwa so groß wie 43 Fußballfelder ist, schon seine Berechtigung hat. „Betreten verboten“ heißt es, da sich hier unter anderem tausende höchstgiftige Lanzenotter schlängeln.

Fakt 3)

Schlange stehen tut man in Irland sehr wohl, Schlange sehen aber nicht.

Der Legende nach soll St. Patrick alle Schlangen aus Irland vertrieben haben. Allerdings ist es fraglich, ob es aufgrund des Klimas & der Lage jemals eine Ansiedlung gegeben hat.

Reima Flyktman / Lehtikuva / picturedesk.com

Fakt 4)

Zum Abklappern weiterer schlangenfreier Zonen wären da zb.: Neuseeland, Hawaii, Island, Azoren oder Bermudas.

Fakt 5)

Eigentlich sind Schlangen scheue Tiere und sie verteidigen sie sich nicht nur mit Beißen oder Gift spritzen, sondern manche, indem sie flatulieren. Dabei geben sie ein knallendes Geräusch ab.

Tja und eines noch: Schlangen bleiben schlank, weil manche monatelang fasten können. Rekord – so erzählt der deutsche Biologe Dr. Sebastian Lotzkat in seinem Buch „Keine Bange vor der Schlange“: 49 Monate lang ohne Essen ausgehalten hat es eine Madagaskar-Boa.

Ö3 Wecker mit Robert Kratky am 28. Juni 2017 (Kristin Klotz)