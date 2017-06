Frédéric Cirou / PhotoAlto / picturedesk.com

Handy im Auto: Das ist erlaubt

Lassen Sie die Finger vom Handy im Auto? Über 100.000 Österreicher und Österreicherinnen tun es nicht und das sind nur die, die die Polizei erwischt hat. Hier ein Auffrischungskurs: Was darf ich jetzt mit dem Handy im Auto - und was nicht.

Szenario 1: Die Rote Ampel

Solange die Ampel auf Rot steht, das Auto still steht, darf ich auch ohne Freisprecheinrichtung telefonieren. Prinzipiell ist es aber besser, die Augen an der Kreuzung auf den Verkehr zu richten. Dann fällt auch auf, wenn die Ampel auf Grün springt oder etwa ein Einsatzfahrzeug oder ein Radfahrer in die Kreuzung fährt.

Szenario 2: Freisprecheinrichtungen: Welche sind erlaubt?

Alle, die uns ermöglichen, beide Hände am Lenkrad zu halten. Wir sollten also über einen Bordcomputer telefonieren, das Handy in eine eigene Halterung spannen oder ein Headset verwenden.

„Wesentlich ist dabei, dass das Kabel das Blickfeld des Lenkers oder der Lenkerin nicht beeinträchtigt, weil ja sonst eine Ablenkung vorhanden ist“, sagt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich.

Szenario 3: Ist es erlaubt, das Handy zwischen Schulter und Ohr zu klemmen, um beide Hände frei zu haben?

Nein, das ist nicht erlaubt.

Szenario 4: Das Handy als Navi

Das Handy darf als Navigationssystem verwendet werden, wenn es im Wagen befestigt ist. Wer also keinen Bordcomputer hat, sollte es in eine Halterung spannen.

„Man darf jedoch nicht während der Fahrt die Adresse am Handy eingeben“, sagt Christian Gratzer vom VCÖ.

Szenario 5: Im Stau

Wenn alles steht, ist Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung erlaubt. Bei „Stop and Go-Verkehr" gehört die volle Aufmerksamkeit der Straße.

„Don’t phone and drive“

„Grundsätzlich gilt für die Verkehrssicherheit: ‚Don’t phone and drive‘. Denn auch das Telefonat lenkt ab. Für die sichere Fahrt wäre es wichtig, dass man vollkonzentriert ist“, sagt Christian Gratzer.

Im Kraftfahrgesetz steht: Während des Fahrens ist dem Lenker das Telefonieren ohne Benützung einer Freisprecheinrichtung sowie jegliche andere Verwendung des Mobiltelefons, ausgenommen als Navigationssystem, sofern es im Wageninneren befestigt ist, verboten.

Viermal so viele Handysünder wie Alkolenker

In Österreich sind im Vorjahr fast viermal so viele Handysünder wie Alkolenker von der Polizei erwischt worden. Rund 105.500 Lenkerinnen und Lenker wurden wegen Telefonierens am Steuer zur Kasse gebeten.

