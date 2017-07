OJO Images / Rex Features / picturedesk.com

10 Dinge, die du diesen Sommer noch tun solltest

Wir haben ein paar Tipps für dich herausgesucht, damit der Sommer 2017 so richtig #herzklopfen wird!

Den Ö3-Konzertsommer genießen

Zum Beispiel mit dem Ö3-Konzert von Flowrag am 25. Juli 2017 auf der Summerstage in Wien oder dem Ö3 Lake-Festival von 10.-12. August 2017 am Schwarzlsee in der Steiermark. Eine Übersicht über alle Konzerte findest du hier.

Barfuß gehen

In der Wohnung, im Garten, im Wald, auf dem Gehweg und natürlich am Strand – zieh einfach überall (wo es geht) deine Sandalen aus und gehe ohne Schuhe. Das fühlt sich befreiend an, kühlt und ist sogar ein gutes Training für die Balance. Das Gefühl von Sand und warmen Steinen auf der Haut werden dir später sicher fehlen... und der Dreck sowieso.

Lagerfeuer machen

Beim Lagerfeuer machen kriegst du das tolle Gefühl, mit deinen eigenen Händen etwas erschaffen zu haben. Deswegen: Holz sammeln, aus Steinen einen kleinen Schutzwall bauen und entspannt die Stimmung von Dämmerung und Dunkelheit drumherum genießen.

Spring die perfekte Arschbombe

Das Prinzip kennt jeder: Beine anhocken und mit den Armen umschließen.

Je höher der Turm, desto besser. Richtig Schwung nach oben holen, dann möglichst gerade abspringen. Beide Beine anhocken und mit den Armen umschließen. Im Fall am besten alle Muskeln anspannen um möglichst kompakt aufzuschlagen.

Im Freien schlafen

Den besten Soundtrack gibt´s in der Natur und einen Sternenhimmel der klarer strahlt als jeder Ultra-HD-Flatscreen.

Mit dem Rad zum Job

Mehr öko geht kaum. Aber, nicht hetzen! Sammle während der Fahrt möglichst viele Eindrücke.

Must-Have Grill-Gadget für den Sommer

Die BBQ Toolbox ist im Netz um umgerechnet nicht ganz 70 Euro zu finden. Der tragbare Griller ist als klassische aufklappbare Werkzeugkiste getarnt.

Suck.UK

Einmal aufgeklappt steht er auf den Tragegriffen und bietet dann gleich zwei Grill-Ebenen. Zum Beispiel für eine kleine vegane Zone oben und die größere für Würstel und Fleisch unterhalb. Genial.

Die BBQ Box gibt es bei diversen Onlinehändlern.

Top Reisedestination des Sommers

Bulgarien - Urlaub am Schwarzen Meer. In weniger als zwei Stunden ist man dort und es ist deutlich günstiger als Griechenland oder Spanien.

Paragliding in den Sonnenuntergang

Von oben sehen nicht nur die Probleme kleiner aus, auch der Sonnenaufgang ist noch viel cooler.

Sommerhits zusammenstellen

Stelle deine ultimatives „End Of Summer“-Playlist zusammen oder mische dir ein cooles Mix-Tape, egal: Hauptsache, du machst es!