Wir gratulieren: Ö3-Nachrichtenredakteurin Sandra Eigner ausgezeichnet

Zum sechsten Mal hat das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ die „Besten 30 unter 30“-Journalisten gekürt. Ö3-Nachrichtenredakteurin Sandra Eigner gehört heuer dazu.

„Der Österreichische Journalist“ begründet seine Entscheidung so: „Als News-Anchor der Ö3-Nachrichten ist sie eine journalistische Allrounderin, die mit großer fachlicher Kompetenz und Moderationstalent in den nur wenige Minuten dauernden Kurznachrichten relevante und komplexe Sachverhalte für eine sehr breite Hörerschaft aufbereitet.“ Puh, besser hätten wir es auch nicht sagen können. Sandra, wir freuen uns mit dir und gratulieren ganz herzlich!

Aufgewachsen ist die 29-jährige in Wien und hat dort Journalismus an der FH Wien und Sozioökonomie an der Uni Wien studiert. Nach einem Auslandssemester in Miami hat sie 2012 die Lehrredaktion im ORF absolviert. Seit 2014 ist sie Teil des Ö3-Nachrichtenteams.

Das sagt „Der Österreichische Journalist“ über Sandra: „Durch Talent, Ausbildung und Engagement hat sie sich in kurzer Zeit ihren Platz in der Riege der Nachrichten-Anchor der ORF-Radio-Information erarbeitet – von den Weltnachrichten der ORF-Landesstudios über die Ö1-Nachrichten hin zu den reichweitenstärksten Radionachrichten Österreichs bei Ö3.“

Ö3-Reporter Martin Krachler ebenfalls ausgezeichnet

In der U25-Liga ist zudem der 21-jährige, und damit jüngste in der Liste, der Ö3-Redakteur und Reporter Martin Krachler ausgezeichnet worden. Geboren wurde er in Wien, aufgewachsen in Rudersdorf im Südburgenland und maturiert hat er schließlich in Fürstenfeld. 2014 absolvierte er ein zweimonatiges Praktikum in der Ö3-Programmgestaltung & -Produktion und zeigte bereits dort sein großes Interesse und eine große Leidenschaft für das Medium Radio. Bereits vor seinem Eintritt in den ORF war Krachler redaktionell tätig: Mit 16 Jahren begann seine journalistische Laufbahn. Schon in der Schulzeit schrieb er u.a. für News, die Kleine Zeitung und den Kurier.

Zu den „Besten 30 unter 30“ gehören in diesem Jahr unter anderem auch die „Zeit im Bild“-Journalistin Helene Voglreiter, Lisa Holzfeind von der „Kleinen Zeitung“ Kärnten und Antonia Löffler von "Die Presse“.