TONI ALBIR / EPA / picturedesk.com

Messi- Hochzeit: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Einen Tag vor der Hochzeit des argentinischen Fußball-Superstars Lionel Messi laufen die Vorbereitungen in seiner Heimatstadt auf Hochtouren:

Rosario putzt sich heraus und wappnet sich mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften für das Ereignis des Jahres. Hauptverkehrsstraßen und Grünanlagen werden seit Tagen gesäubert, am Freitag will sich die Stadt von ihrer besten Seite präsentieren.

Messi und seine Jugendliebe Antonella Roccuzzo

Vacaciones !!!! Nada más lindo que vos .. te amo Ein Beitrag geteilt von Leo Messi (@leomessi) am 12. Jun 2017 um 7:12 Uhr

Alle Arbeiten in der Umgebung des Veranstaltungsortes wurden vorübergehend eingestellt, selbst Fensterputzer dürfen bis Dienstag dort nichts tun. Imbissstände müssen vorerst weichen. Mehrere hundert Polizisten sollen das Großereignis schützen, zu dem zahlreiche Prominente in die 1,2 Millionen Einwohner zählende Stadt anreisen.

Mehr als 250 Gäste eingeladen

Insgesamt stehen mehr als 250 Gäste auf der Gästeliste, darunter 21 Spieler von Messis Verein FC Barcelona. Die Behörden versprechen einen „Sicherheitskorridor“ vom Flughafen zum Hotel, wo Messi und seine Jugendliebe Antonella Roccuzzo heiraten. (apa/JK)