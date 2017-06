Christian Wiesmayer

Zum 8. Mal Schüler-Liga-Champion

Alaba, Baumgartlinger, Sabitzer, Arnautovic: Sie alle haben klein angefangen, zum Beispiel bei der Schülerliga. Und traditionell zum Schulschluss gibt es das Abschlussmatch, diesmal in Neusiedl am See.

Und die Sport-Neue-Mittelschule Linz-Kleinmünchen ist zum 8.Mal Schülerliga-Champion! Sie haben im Endspiel gegen den Favoriten Sport-Neue-Mittelschule Wals-Viehhausen (aus Salzburg) 2:1 gewonnen.

Der 13-jährige Adrian hat Ö3- Moderator Benny Hörtnagl erzählt, wie für ihn das Spiel verlaufen ist: „Anstrengend, weil wir gegen den Wind spielen mussten“:

Adrian bedankt sich bei allen Ö3-Hörern für die Unterstützung und prophezeit:

„In 3 Jahren seht Ihr mich bei Bayern München.“

Wir gratulieren den Gewinnern herzlich!