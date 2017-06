WALLY EBERHART, VISUALS UNLIMITED / Science Photo Library / picturedesk.com

Mehr als die Hälfte der Österreicher isst täglich Obst und Gemüse

Äpfel und Paradeiser sind die jeweiligen Lieblingssorten. Lediglich acht Prozent meinte, so gut wie nie in dieser Form Vitamine zu sich zu nehmen.

Das ergibt eine Umfrage des Linzer Marktforschungsinstituts Spectra, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Frauen eher Veggies

Mit zunehmenden Alter steige laut der Erhebung das Gesundheitsbewusstsein, so gaben 77 Prozent der über 50-Jährigen an, täglich Obst oder Gemüse zu konsumieren. Zudem greifen generell deutlich mehr Frauen (73 Prozent) als Männer (41 Prozent) zur pflanzlichen Kost.

Apfel vor Banane und Erdbeere

Erste Wahl bei beiden Geschlechtern ist beim Obst der Apfel, danach folgen Bananen, Erdbeeren und Weintrauben. Beim Gemüse lauten die Top fünf: Paradeiser, Karotten, Salat, Gurken und Kartoffeln.

Martin Parzer / picturedesk.com

Großteil kauft im Supermarkt ein

Allerdings meint auch jeder zweite, auf Wochen- oder Bauernmärkte zu gehen. Wichtig ist den Käufern, dass die Produkte heimischer (80 Prozent) bzw. regionaler Herkunft (75 Prozent) sind. Auch der biologische Anbau ist ein wesentliches Kaufargument. Der Preis hingegen spielt nicht so eine entscheidende Rolle (59 Prozent).

Vier von zehn Österreichern bauen auch noch selber an - getreu dem Motto: Da weiß man, was man hat. Vor allem Gemüse und Kräuter werden in den heimischen Nutzgärten gezogen. Besonders die über 50-Jährigen betätigen sich gerne als Hobbygärtner. (APA/JK)