Hitradio Ö3/ Martin Domkar

Mark Forster mit neuer Single im Ö3-Wecker

In seinem letzten Album war er sehr melancholisch, in „Sowieso“, seiner neuen Single will er Hoffnung, Mut und Zuversicht versprühen.

„Auch wenn’s gerade nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut. Sowieso!“

Das ist eine Textzeile aus „Sowieso“, seiner Single aus dem neuen Album „Tape“. Der 33-jährige will dem „Negativen“, das uns derzeit umgebe, etwas Positives entgegensetzen. „Tape“ ist übrigens bereits sein drittes Album.

Mit Robert Kratky hat er auch über persönliche Misserfolge gesprochen, so zum Beispiel seine Schulzeit. In Physik sei er so schlecht gewesen, da habe er sich gleich abgemeldet. Passend zum Schulschluss hat das Ö3- Wecker-Team auch noch „Zeugnisverteilung“ mit ihm gespielt:

Ö3 - Wecker mit Robert Kratky am 30. Juni 2017