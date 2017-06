DANIEL RAUNIG / APA / picturedesk.com

Das sind die Stau-Hotspots am Ferienwochenende

Prinzipiell wird dieses Wochenende noch nicht das schlimmste des Sommers werden – die stärksten Reise-Samstage erwarten wir ab Mitte Juli.

Trotzdem: Auch schon ab Samstag liegt DAS Nadelöhr in Slowenien auf der Strecke von Maribor nach Zagreb, am letzten, noch nicht ausgebauten Stück von Ptuj bis zur kroatischen Grenze.

Kilometerlange Staus an jedem Samstag dort erwartet

Erstens : Auf den letzten 13 Kilometern vor der Grenze geht es nur einspurig dahin, die Autobahn wird voraussichtlich erst 2018 fertig.

Zweitens: Die kroatischen Grenzbeamten kontrollieren genau. Und auch bei der Rückreise sorgen die Kontrollen der Slowenen an dieser Schengen - Außengrenze für lange Wartezeiten. Und Geduld ist gefragt auch vor dem Karawankentunnel, auch hier wird ja kontrolliert.

Die Tipps der Ö3- Verkehrsredaktion

Wenn du es irgendwie einteilen kannst: Ganz zeitig noch vor 8 Uhr oder sehr spät ab 18 Uhr fahren, denn erfahrungsgemäß geht’s in den Nachtstunden meist schneller als tagsüber.

Hotspot Kroatien:

In Kroatien bilden sich die längsten Staus immer vor den Autobahn-Mautstationen, etwa auf der A1 bei Karlovac auf dem Weg von Zagreb Richtung dalmatinische Küste.

Dazu ein heißer Tipp: Vor den Mautstationen gibt’s eigene Spuren, wo du rasch und einfach mit der Kreditkarte bezahlen kannst.

Viele glauben ja, hier braucht es eine spezielle Mautkarte, das stimmt aber nicht – die Kreditkarte reicht. Auf diesen Spuren bist du meist um ein Vielfaches schneller, als auf den Spuren, wo du nur bar bezahlen kannst. Mit Glück ersparst du dir so einen kilometerlangen Stau!

Übrigens nicht vergessen: In Slowenien brauchst du - wie bei uns- eine Vignette und es gilt: Licht am Tag! In Kroatien im Sommer nur bei schlechter Sicht.

Ö3 - Wecker mit Robert Kratky am 30. Juni 2017 (Ö3-Verkehrsredaktion/Bernhard Walther)