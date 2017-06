MEV / allOver / picturedesk.com

„Seine Freundin ist eine Katastrophe“

„Mein bester Freund hat eine Freundin zum Kotzen...“, „Hunde im Sommer im Auto lassen ist ...“ und „Mobbing in der Schule -Erfahrungen?“ - Gabi Hiller und Philipp Hansa lösen auch diesen Samstag gemeinsam mit der Ö3-Community drei Dilemmas. Deine Meinung ist gefragt.

F1Online / picturedesk.com

Dilemma 1, (Maria, 18) - Mobbing in der Schule

„Meine Schwester ist 15 und wird seit der 4. Klasse Volksschule gemobbt. Extrem ist es seit der Hauptschule. Meine Mama hat sie von der zweiten Hauptschulklasse in eine andere Schule versetzt da es so schlimm wurde. Das Problem: es ging und geht in dieser neuen Schule weiter. Wir sind nun nach einem weiteren Gespräch mit dem Psychologen, der Schule und dem Hausarzt dazu gekommen, dass wir sie die letzten 3 Wochen nicht mehr in die Schule gehen lassen. Unsere Frage an das ganze Ö3-Land: Was sollen wir tun? Es ist meine Schwester und ich will ihr und den weiteren Schülern helfen. Was wäre eurer Meinung die beste Lösung Und habt ihr Erfahrung mit Mobbing gemacht?“

Abstimmung wird geladen...

Beate Zoellner / F1Online / picturedesk.com

Dilemma 2, (Iris, 54) - Hunde im Sommer im Auto

„Ich steige am Parkplatz zum Einkaufen aus und sehe zwei Frauen vom Auto neben mir weggehen. Ich schaue ins Auto und sehe ein Hund am Rücksitz und vorne sind die Scheiben ca. 8 cm runtergelassen. Es war bewölkt und hatte ca. 23 Grad. Nach ca. 10 min kam ich zurück und der Hund war noch immer im Auto. Ich habe noch 5 Minuten gewartet und dann die Polizei angerufen. Nach ca. 15 Minuten kamen die zwei Frauen gemütlich daher mit Hundefutter in der Hand, als ich sie fragte warum sie nicht ihren Hund mitnehmen hätte können meinten Sie sie hätten eh die Fenstern offen gelassen und es wäre heute nicht so heiß. Was meint ihr?“

Abstimmung wird geladen...

Manfred Baumann / Waldhäusl / picturedesk.com

Dilemma 3, (Matthias, 25) - Die Freundin des besten Freundes ist eine Katastrophe

„Es geht um einen besten Freund der eine Freundin zum Kotzen hat. Um sie kurz zu beschreiben, sie ist 19 Jahre alt hat gerade Matura gemacht, ist eine totale Spaßbremse, verweichlicht unseren Kumpel, nicht kompromissbereit, gönnt ihrem Freund nicht den kleinsten Spaß und, und, und... Wir dachten die Zickerei hätte nach der Matura ein Ende und griffen bis vor kurzem nicht ein. Wie sollen wir vorgehen? Sollen wir abwarten bis die zwei zusammenziehen und sich das Ganze von selbst erledigt oder sollte man da vorzeitig intervenieren?“

Abstimmung wird geladen...

Und was sagst du dazu? Schick uns deine Meinung schon #jetzt als WhatsApp-Sprachnachricht.

Schick dein Dilemma an Gabi und Philipp

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Gabi Hiller und Philipp Hansa, 17. Juni 2017