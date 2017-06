Top 5: Das waren die Klickhits im Juni

Olivia Peter präsentiert in der Ö3-Drivetime-Show von Montag bis Freitag die drei meist geklickten Storys auf oe3.ORF.at. Wir haben alle Klicks zusammengezählt und hier sind sie: Die Top 5 des Monats.

Platz 5: Schlangeninvasion in heimischen Gärten

In Österreich sind zurzeit jede Menge Schlangen in Gärten und Hausfluren unterwegs. Aus einem einzigen Garten bei Steyr südlich von Linz an der Donau habe er seit April 18 Schlangen entfernt, sagte Hans Esterbauer vom Oberösterreichischen Verband für Vivaristik und Ökologie am Montag.

Platz 4: Sebastian Kurz frühstückt mit Claudia Stöckl

In Teil zwei der Ö3-„Sommergespräche“ war Sebastian Kurz zu Gast, sprach über seine Gefühle im turbulenten letzten Polit-Monat, über Ehrgeiz und sein abgebrochenes Studium.

Platz 3: Hary Raithofer und Daniela Zeller zu Gast in Frühstück bei mir

Jahrelang haben Hary Raithofer und Daniela Zeller die Ö3-Gemeinde durch den Morgen begleitet, nächste Woche sind sie bei uns Gastmoderatoren im Finale von „Der Song deines Lebens.“ Doch vor diesem Auftritt kam es zu einer Réunion der einstigen Ö3-Moderatoren im Ö3 „Frühstück bei mir“.

Platz 2: Ö3-Mikromann

Hättest du’s gewusst? Erstaunlich, welche Antworten der Ö3-Mikromann auf der Straße von Passanten auf vermeintlich einfache Fragen bekommt.

Platz 1: Der Song deines Lebens – Das Finale

Zehntausende Ö3-HörerInnen haben in den letzten Wochen für den Song ihres Lebens abgestimmt und dieser Song hat Österreich ganz besonders geprägt: „I Am From Austria“ von Reinhard Fendrich.

