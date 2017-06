Pedro Campo

Here For You: James Cottriall singt Liebeslied für Tochter

Die neue Single des britischen Ausnahmetalents, der in Österreich lebt, ist seit heute draußen. James’ Video ist die letzte Produktion die im Abbruchshaus in Traiskirchen gedreht wurde, bevor sie Geschichte wird.

„Ein Liebeslied wie man es von mir bisher noch nicht gehört hat. Geschrieben habe ich meine neue Single „Here For You“ für meine 6 Monate alte Tochter Lily Joy“, verrät er. Das Cove hat James Cottriall zusammen mit Starfotografen Manfred Baumann in Los Angeles verwirklicht.

In den Hollywood Hills ließ sich der Musiker in der Sheats-Goldstein Residence, welche man aus Filmen wie z.B. „Big Lebowski“ kennt, ablichten.Der Besitzer der 35 Millionen Dollar Villa, Mr. Goldstein, war auch persönlich vor Ort und konnte beim Mitsummen der „Here For You“ Melodie erwischt werden.

(Anastasia Lopez)