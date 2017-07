Hitradio Ö3/Puntigam

So überleben Handy-Akkus den heißen Sommer

Dass Smartphones Hitze nicht vertragen ist bekannt. Wer sein Handy in der Sonne liegen lässt wird schnell von der Anzeige " Gerät muß abkühlen!" begrüßt. Aber nicht nur das Display ist dann gefährdet. Richtig schlecht ist Hitze für den Akku. Und Gift ist dann noch die extra Portion Strom.

Bei steigender Hitze - Energiefresser-Apps abdrehen

Wird die Umgebung heißer und heißer (etwa im Auto), wird auch das Smartphone ohne direkte Sonneneinstrahlung schnell heiß. Da lohnt sich dann ein Blick auf die Apps die gerade - vielleicht auch im Hintergrund- laufen. So der Gründer des Startups Sunnybag, Stefan Ponsold. Er beschäftigt sich seit Jahren mit mobilen Solarladelösungen von Akkus: " Das Handy wird auch relativ schnell warm wenn man gewisse Apps laufen lässt, die viel Rechenleistung brauchen.

Auch Datenverbindung über LTE oder WLAN und GPS beschleunigen die Hitzeentwicklung. Und wenn man diese Apps einfach ausschaltet wenn man sie nicht braucht wird ersten der Akku geschont und das Handy nicht so schnell warm." Bei Hitze ein doppelter Effekt- zum einen hält der Akku länger und er wird geschont. Denn Hitze vertragen Akkus gar nicht gut.

Frédéric Cirou / PhotoAlto / picturedesk.com

„Dumme“ Akkus stärker gefährdet

Besonders aufpassen heißt es wenn der Kamera- oder Drohnenakku mit einfachen Ladegeräten extra , also ohne intelligentem Lademanagement geladen wird. Etwa am Zigarettenanzünder im Auto. Ponsold:

„Hier würden wir wirklich abraten den Akku zu laden wenn er heiss ist wenn man ihn angreift - also bei über 50 Grad. Das ist schon ein Risiko. Es ist nicht auszuschließen dass diese Akkus keine Temperaturüberwachung haben. Und dann könnte es auch kritisch werden. Also in diesem Fall den Akku lieber abkühlen lassen, in den Schatten legen und dann erst mit dem Ladevorgang starten“

Schlimmstenfalls besteht dann die Gefahr einer Akkuexplosion inkl. Brand. Im besseren Fall nimmt der Akku Schaden und bläht sich zum Beispiel auf.

Helmut Fohringer / APA / picturedesk.com

Dicke, aufgeblähte Brummer auf keinen Fall laden

Ist das einmal passiert: Hände weg vom Ladegerät. Wenn der Akku sich aufgebläht hat, ist die Gefahr groß dass die extrem dünnen Isolationsschichten beschädigt sind. Und spätestens dann steht der Akubrand kurz bevor. Generell gilt- wenn man die Akkus schonen will - möglichst bei Raumtemperatur aufladen.

(Johann Puntigam)