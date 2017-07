Davide-Fracassi--Zuma--picturedesk

„Ehe für alle“ in Österreich und Europa

In Deutschland ist sie seit Freitag durch: Die Öffnung der Ehe für alle Menschen, auch für gleichgeschlechtliche Paare. In Österreich ist die Ehe derzeit Mann und Frau vorbehalten.

Es ist eine historische Entscheidung für Deutschland: Der Bundestag hat die Ehe für alle beschlossen. Volker Beck (Grüne) steht nach jahrelangem Kampf applaudierend im bunten Konfettiregen.

Im Ö3-Sommergespräch mit Claudia Stöckl am 02. Juli fordert die Spitzenkandidatin der Grünen, Ulrike Lunacek, ÖVP-Chef Sebastian Kurz auf, umzudenken:

So sieht die Lage in Österreich aus

Die SPÖ setzte im Nationalrat ein Zeichen für die „Ehe für alle“ - und stimmte damit zum zweiten Mal gegen den Regierungspartner ÖVP. Anders als beim Beschluss des Unibudgets am Vortag blieb der Fristsetzungsantrag zur Eheöffnung aber in der Minderheit. Denn nur SPÖ, Grüne und NEOS stimmten zu.

Der Antragssteller zur „Ehe für alle“ im österreichischen Parlament, NEOS-Abgeordneter Nikolaus Scherak sagte bei der Debatte in Richtung ÖVP: „Um Himmels willen, lassen Sie diese Menschen endlich heiraten.“

Wo ist die Ehe in Europa erlaubt?

In Europa gibt es noch große Unterschiede, was die Ehe-Öffnung angeht.

Im Norden und Westen Europas gibt es die Ehe für alle in 12 EU-Staaten. Darunter auch in sehr katholische Länder wie Spanien oder Irland.

In Osteuropa verbieten die Verfassungen gleichgeschlechtliche Ehen in einigen EU-Staaten - zum Beispiel in Polen oder der Slowakei.

Geografisch dazwischen liegen 10 weiteren EU-Staaten in denen es eine eingetragene Partnerschaft gibt - in Österreich seit 2010. Trotzdem - sagt Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer von der Uni Wien im Ö3-Interview - ist Österreich im Europavergleich ein konservatives Land und darauf setzen manche Parteien: „Da vertritt die ÖVP schon eine Klientel, die sehr traditionell ist. Und es gibt allmähliche Veränderungen, aber Österreich ist da einfach auch langsamer als andere europäische Länder.“

Breite Mehrheit für „Ehe für alle“

Die Bevölkerung ist da vielleicht schon liberaler als die Politik. Also zum Beispiel gibt es eine Eurobarometer-Umfrage von 2015 - die zeigt: In Österreich sind doppelt so viele Menschen für die Ehe-Öffnung, als dagegen - also eine Mehrheit von über 60% sagt Ja zur „Ehe für Alle“.

Kinder adpotieren

Rechtlich ist die eingetragene Partnerschaft in Österreich der Ehe schon weitgehend gleichgestellt. Da hat die Politik vor allem Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs folgen müssen. Seit 2016 dürfen Menschen in eingetragenen Partnerschaften etwa auch Kinder adoptieren.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 03. Juli 2017

(dpa/ red/ Maximilian Bauer/ Anastasia Lopez)