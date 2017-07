Donald Trump verprügelt CNN

Dieses irre Twitter Video geht grad ziemlich ab. Donald Trump wirft sich auf einen Mann, reißt ihn nieder und prügelt auf ihn ein. Der Kopf des Mannes, ein CNN Logo – getwittert wird das Video am Sonntag vom US-Präsidenten persönlich.

US-Präsident Donald Trump ist mit einer erneuten Kritik am US-Nachrichtensender CNN deutlich über sein bisheriges Maß hinausgegangen. Am Ende des knapp 30 Sekunden langen Films wird der Schriftzug „FNN Fraud News Network“ (so viel wie „Sender für gefälschte Nachrichten“) mit einem CNN ähnelnden Logo eingeblendet.

Bei dem Video scheint es sich um eine veränderte Version aus dem Jahr 2007 zu handeln, in dem Trump am Rande eines Show-Ringkampfs den Chef des Medienunternehmens World Wrestling Entertainment (WWE), Vince McMahon, offenbar niederringt. Dabei handelte es sich um eine Show-Einlage, die echt aussehen sollte. Mit der Scheinattacke warben sie für ein Spektakel namens „Der Kampf der Milliardäre“.

CNN reagiert

„Es ist ein trauriger Tag, wenn der Präsident der USA zu Gewalt gegen Reporter ermutigt.“ Trump hat sowohl als Präsidentschaftskandidat als auch als Präsident wiederholt bestimmte US-Medien scharf kritisiert. So bezeichnete er sie als „Feind des amerikanischen Volks“ und nannte sie „Fake News“. Erst am Sonntag hatte er gesagt: „Die Fake-Medien versuchen uns zum Schweigen zu bringen, aber das werden wir ihnen nicht erlauben.“ Auch scheute Trump vor persönlichen Beleidigungen nicht zurück. (APA/MH)

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 03. Juli 2017