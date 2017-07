Dominic Thiem ist ready für Wimbledon

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat am Freitag für den Auftakt des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon mit Vasek Pospisil eine durchaus knifflige Aufgabe zugelost bekommen. Der Kanadier liegt als Weltranglisten 75. zwar um 68 Plätze hinter Thiem, fühlt sich aber auf Rasen nicht unwohl. 2015 hat der 27-Jährige das Wimbledon-Viertelfinale erreicht, Thiem kam dort bisher maximal in Runde zwei.



Dominic Thiem hat am Sonntag zwei lange Trainingseinheiten im von der Öffentlichkeit abgeriegelten Aorangi Park absolviert, eine davon gegen den Tschechen Tomas Berdych. Zu einem eigentlich geplanten Training mit seinen Landsmann Sebastian Ofner kam es dann nicht mehr. Beide ÖTV-Spieler sind am Dienstag im Einsatz, Thiem trifft auf den Kanadier Vasek Pospisil, Ofner auf den Brasilianer Thomaz Bellucci. Montag spielt Andreas Haider-Maurer, der in Runde eins auf den Spanier Roberto Bautista Agut trifft.

Thiems Outfit in Wimbledon

Es hat ein bisschen was von Gott in Weiß - weißes Stirnband - weißes Shirt mit Goldrand am Kragen und an den Ärmeln. Kleine Sideinfo aus der Ö3-Sportredaktion: In Wimbledon ist es Pflicht, in weiß zu spielen. [mehr...]

#MyGame is full of intent. #bamos @adidastennis @wimbledon Ein Beitrag geteilt von Dominic Thiem (@domithiem) am 27. Jun 2017 um 6:31 Uhr

(APA/MH)