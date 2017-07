Karl Thomas / Allover / picturedesk.com

Leihauto im Urlaub - das musst Du wissen

Versteckte Zusatzkosten, Aufschwatzen von unnötigen oder doppelten Versicherungen, unklare Tankregelungen, nachträglich behauptete Schäden am Fahrzeug – das sind die häufigsten Ärgernisse bei der Mietwagenbuchung. Genau damit soll jetzt aber Schluss sein.

Aufgrund der vielen Beschwerden haben die Europäische Kommission und die fünf führenden Autovermietungsfirmen eine Vereinbarung getroffen, die Mietern Vorteile verspricht. Avis, Europcar, Enterprise, Hertz und Sixt haben ihre Vertragsbedingungen, Geschäftspraktiken und internen Regelungen entsprechend angepasst. Von folgenden Bedingungen sollen Mieter ab sofort profitieren:

* Ehrlicher Gesamtpreis: Im angekündigten Gesamtpreis müssen alle unvermeidbaren Kosten enthalten sein. (z.B. für einen zweiten Fahrer)

* Verständliche Sprache: Die wesentlichen Mietkonditionen müssen klare Informationen enthalten (z.B. inkludierte Kilometerzahl, Stornierungsmodalitäten).

* Eindeutige Informationen: Was die Versicherung im Grundmietpreis abdeckt und was etwaige zusätzliche Versicherungen enthalten, muss für den Mieter vor dem Kauf eindeutig erkennbar sein.

* Transparente Betankungsregeln: Der Mieter soll die Möglichkeit haben, das Fahrzeug mit vollem Tank zu empfangen und es vollgetankt zurückzubringen.

* Eindeutige Fahrzeugkontrolle: Bei etwaigen Schäden werden dem Mieter der Grund und ein Nachweis vorgelegt, noch bevor die Zahlung fällig wird. Der Mieter hat noch vor der Zahlung die Möglichkeit, etwaige Schäden anzufechten.

Vorsicht bei der Übernahme und Rückgabe

Immer wieder gehen Urlauber Betrügern auf den Leim. Die ÖAMTC-Juristen und Touristiker raten zu einer gesunden Portion Skepsis sowohl bei der Übernahme als auch bei Rückgabe des Mietwagens.

Vertrag & Dokumente

Den Mietvertrag sollte man sich unbedingt in einer verständlichen Sprache schriftlich geben lassen, durchlesen und bei Unklarheiten nachfragen. Ein Auto zu mieten ist meistens ohne Kreditkarte nicht möglich. Im Vorfeld erkundigen, welche Dokumente (Führerschein, Personalausweis) außerdem benötigt werden.

Altersgrenzen

Altersbeschränkungen beachten. Manche Autovermieter fordern ein Mindestalter zwischen 21 und 25 Jahren, andere legen ein Höchstalter fest. Wer die Altersgrenzen nicht erfüllt, zahlt extra oder bekommt gar kein Auto. Vorausgesetzt wird auch, dass man mindestens ein Jahr im Besitz eines Führerscheins sein muss.

Versicherungsschutz prüfen

Besteht nur eine Haftpflicht- oder auch eine Vollkaskoversicherung? Bei der Haftpflichtversicherung sollte man darauf achten, wie hoch die Deckungssumme ist, d. h. der Höchstbetrag, den die Versicherung für von Ihnen verursachte Schäden bezahlt. Reicht diese Summe nicht, haften Sie mit dem Privatvermögen. Der ÖAMTC empfiehlt, einen Mietwagen nur dann anzumieten, wenn für diesen eine Haftpflichtdeckungssumme von mind. zwei Millionen Euro oder mehr besteht. Gerade wenn man mit einem unbekannten Auto in einem fremden Land unterwegs ist, ist ein Kaskoversicherungsschutz wichtig. Mieter sollten unbedingt Details hinsichtlich Deckung und Selbstbehalt erfragen.

Rundgang ums Auto

Grundsätzlich sollte jeder Mieter vor Fahrtantritt durch einen Rundgang ums Auto den technischen Zustand des Fahrzeugs selbst überprüfen. Selbst geringfügige Kratzer und kleinere Mängel sollte man sich vom Vermieter schriftlich bestätigen lassen. Bestenfalls macht man auch gleich Fotos zur Dokumentation.

Tankregelung

In der Regel bekommt man den Mietwagen vollgetankt zur Verfügung gestellt, dennoch sollte man unbedingt die Tankregelung im Vorfeld abklären. Bietet der Vermieter als „Sonderservice“ an, das Fahrzeug selbst wieder aufzutanken, muss man in der Regel mit höheren Kosten rechnen, als wenn man selbst zur Tankstelle fährt. Außerdem kann man die verrechnete Menge nicht kontrollieren.

