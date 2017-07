Screenshot

Das passiert, wenn du den BILLA-Kettenbrief anklickst

Kettenbriefe gibt es quasi schon so lange, wie es das Internet gibt. Trotzdem schaffen es Betrüger mit fiesen Maschen wie dieser, immer wieder, dass wir unsere Daten oder schlechtestenfalls Geld rausrücken.

Gut. Die Masche mit dem Kettenbrief ist jetzt nicht neu, aber sie zieht offenbar. Hunderte Betroffene haben unter dem Posting Kommentare hinterlassen. Tausende haben den Kettenbrief erhalten.

Mit diesem Kettenbrief versuchen Betrüger momentan an deine Daten zu kommen:

Um an den 250-Euro-Gutschein zu kommen, sollst du zuerst die Nachricht an deine Freunde weiterleiten, dann wirst du zu einer Scheinumfrage weitergeleitet. Am Ende der Umfrage sollst du Name, Adresse, Telefonnummer und Mail eingeben, damit du den Gutschein zugeschickt bekommen kannst. Aber darauf wirst du wohl lange warten müssen.

Was kannst du also tun?

Die schlechte Nachricht vorweg: Wenn du schon einmal deine Daten eingegeben hast, leider wenig.

Cybersecurity-Experten von „Watchlist“ haben analysiert, dass dieser Kettenbrief speziell auf Phishing abzielt, also auf das Sammeln von möglichst vielen Nutzerdaten.

Das heißt, du musst leider damit rechnen (wenn du alles ausgefüllt hast), dass deine Daten in eine SPAM-Datenbank kommen und an Leute weiterverkauft werden, die dich dann mit lästigen Werbemails, -post oder -anrufen nerven.

Aber auch weitere Phishingmails oder -anrufe könnten folgen, sagen die Experten.

Muss ich zahlen!?

Gut. Sie haben vielleicht „nur“ deine Daten. Das ist spooky genug, aber zahlen musst du auf alle Fälle NICHT! Weder einmalig, noch fortlaufend.

Trotzdem beunruhigend: Es hat in der näheren Vergangenheit auch schon Fälle mit anderen Kettenbriefen und Fake-Links gegeben, wo auf die gleiche Art und Weise kostenpflichtige SMS-Abos oder Viren auf das Handy geschleust worden sind.

Besonders fies: Diese Abos werden meist unbemerkt über spezielle Internetprotokolle abgeschlossen!

Aber auch in diesem Fall musst du nicht zahlen. Diese Verträge sind in der Regel nicht rechtsgültig.

Sollte das der Fall sein, wende dich an deinen Handy-Provider oder lass gleich präventiv „Mehrwertdienste“ für deine Nummer sperren!

Wie du solche fiesen Aktionen erkennst

Pop-Ups im Internet, die dir sagen wollen, dass du etwas gewonnen hättest. Die sind zu 99 Prozent fake! Nicht anklicken!

Sind im Link (wie beim aktuellen Fall) 2 Top-Level-Domains, also ".at". UND ".com" in einer Internetadresse, darfst du gerne skeptisch sein! Das ist ein Hinweis auf Betrug.

Wenn du nicht auch an irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen hast, wirst auch nichts geschenkt bekommen! Eine gute alte Faustregel. Aber wahr.

