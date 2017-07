Jakob Gruber / EXPA / picturedesk.com

Kroatien erhöht die Maut während der Sommermonate

Wenn du im Sommerurlaub nach Kroatien fahren möchtes, solltest du zumindest vorbereitet sein. In Kroatien wird das Fahren auf den Autobahnen etwas teurer.

Das bestätigt ARBÖ Pressesprecher Sebastian Obrecht gegenüber der Ö3- Verkehrsredaktion:

„Rechtzeitig zum Beginn der Urlaubssaison hat Kroatien die Maut um 5% erhöht, das müssen die Urlauber leider in Kauf nehmen. Und das hat zur Folge, dass die E71 und in weiterer Folge die E65, die von Zagreb nach Ploce führt, das ist also die typische Urlaubsreiseroute von Norden in den Süden, dass da die Mautkosten von 31 Euro auf 34 Euro gestiegen sind.“

Ausweichen auf Landesstraßen mache keinen Sinn, sagt Obrecht, dadurch verliere man nur viel Zeit.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 4. Juli 2017

(Ö3- Verkehrsredaktion/Sabine Tassold)