Tennis-Prinz Thiem trifft Herzogin Kate

Große Ehre für Österreichs Tennis-Nummer 1 Dominic Thiem. Der 23-Jährige durfte am ersten Spieltag beim berühmtesten Tennisturnier der Welt in Wimbledon kurz mit Herzogin Kate plaudern.

Thiem hat gerade auf einem Nebenplatz trainiert, als die Gattin von Prinz William spontan bei den Trainingscourts vorbeigeschaut hat und einige Spieler und Trainer begrüßt hat. Der Niederösterreicher und die „Dutchess of Cambridge“ dürften sich gut verstanden haben, beide haben beim kurzen Gespräch herzhaft gelächelt.

@domithiem and @felilopezoficial have the honour of meeting Her Royal Highness The Duchess of Cambridge on Day 1 at @wimbledon. 🙌 #ATP #tennis #Wimbledon 📸: @gettyimages Ein Beitrag geteilt von atpworldtour (@atpworldtour) am 3. Jul 2017 um 6:08 Uhr

Schirmherrin von Wimbledon

Herzogin Kate hat letztes Jahr die Schirmherrschaft für das Grand Slam-Turnier als Nachfolgerin von Queen Elizabeth II. übernommen. Die 35-Jährige hat am ersten Turniertag Titelverteidiger Andy Murray (GBR) zugeschaut, davor und danach Ballkinder, Sicherheitskräfte und freiwillige Helfer besucht. Dominic Thiem startet heute in das dritte Grand Slam-Turnier 2017. Am späten Nachmittag spielt Thiem gegen Vasek Pospisil aus Kanada. Auch Österreichs Überraschungsmann Sebastian Ofner spielt heute am späten Nachmittag gegen den Brasilianer Tomaz Bellucci.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 4. Juli 2017 (Daniel Teissl)