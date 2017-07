Stecken geblieben: Pink schickt Hilferuf aus Lift

Auf dem Weg zu einem Konzert kam Pink mit ihrer Tochter Willow in eine missliche Lage - sie blieb im Lift stecken. Auf Instagram postete sie einen Hilferuf.

Auch die Stars und Sternchen sind vor technischen Gebrechen nicht gefeit. Pink war am Sonntag mit ihrer Tochter auf dem Weg zu ihrem Konzert in Milwaukee im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin, als sie bei sommerlichen Temperaturen im Lift stecken blieben. Um ihren ersten Live-Auftritt in vier Jahren nicht zu gefährden, postete die Sängerin einen Hilfeaufruf auf Instagram.

Stuck in an elevator (it's getting hot in here) (love in an elevator) (livin in a box) #help Ein Beitrag geteilt von P!NK (@pink) am 2. Jul 2017 um 11:52 Uhr

„Ich stecke in einem Lift (wird heiß hier drinnen) (leben in einer Box) #help“ steht unter einem Foto, das sie und ihre Tochter Willow schwitzend im Lift zeigt. Die beiden konnten aber noch rechtzeitig befreit werden, sodass das Konzert reibungslos über die Bühne gehen konnte.

Nach dem erfolgreichen Auftritt bedankte sich die Künstlerin in einem weiteren Instagram-Post bei ihren Fans von nah und fern für den ungebrochenen Rückhalt. Sie war auch froh, dass sie nur bei vier Songs Texthänger hatte. (NES)