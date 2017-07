Petr-David-Josek--AP--picturedesk.com

Thiem und Ofner sorgen für Sensation

Sebastian Ofner hat am Dienstag in Wimbledon für eine Sensation aus österreichischer Sicht gesorgt.

Das erste Break gelang Ofner zum 3:1, das nächste zum 6:2-Satzgewinn. Der Debütant im Hauptbewerb eines Turniers oberhalb der Challenger-Ebene, der sich in Roehampton erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, machte gleich zu Beginn der Partie deutlich, dass er sich als krasser Außenseiter nicht kampflos geschlagen geben wird.

Der 21-jährige Steirer servierte bei seinem Debüt im Hauptbewerb eines Tennisturniers oberhalb der Challenger-Ebene den wesentlich routinierteren Brasilianer Thomaz Bellucci in der ersten Runde souverän in drei Sätzen ab. Nächster Gegner des Qualifikanten beim Rasen-Grand-Slam-Turnier in London ist der US-Amerikaner Jack Sock.

Thiem überzeugt beim Auftaktsieg

Dominic Thiem hat die erste Runde beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon locker überstanden.

er 23-jährige Niederösterreicher wurde am Dienstag seiner Favoritenrolle gegen den Kanadier Vasek Pospisil gerecht und setzte sich sicher in drei Sätzen durch.

„Ich bin zufrieden mit meinem Spiel. Ich war sehr fokussiert vom ersten Punkt an“, sagte Thiem nach dem Spiel, der nun beim Rasenklassiker „weiter als bisher“ kommen will.

