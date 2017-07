EPA/Tobias Hase

Karl Lagerfeld bekommt höchste Auszeichnung

Der deutsche Modezar Karl Lagerfeld ist gestern mit der höchsten Auszeichnung der französischen Hauptstadt geehrt worden. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo verlieh dem 83-Jährigen die Medaille Grand Vermeil.

Karl created an exclusive series of limited edition dresses. Out this Fall ... 📩 Sign-up to be the first to hear about these pieces: Link in the bio👆 #KARLLAGERFELD Ein Beitrag geteilt von KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) am 27. Jul 2016 um 6:15 Uhr

„Ihr Genie und Talent hat Paris noch magischer, kreativer und schöner gemacht“, sagte Hidalgo. Die Medaille erhielt Lagerfeld unter einem fast 40 Meter hohen Nachbau des Eiffelturms, den er für seine Chanel-Modenschau hatte aufbauen lassen. „Paris liebt Sie - Sie sind Paris!“, sagte Hidalgo weiter.

Liberate your artist’s soul and enter for a chance to win the limited edition KARLBOX ! Find all the details of this drawing contest on our Facebook page – Link in the bio👆🏻 The winner will be announced on April 10th! #KARLLAGERFELD #FaberCastell #karlboxcontest Ein Beitrag geteilt von KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) am 28. Feb 2017 um 2:17 Uhr

Lagerfeld ist seit 1952 Wahlpariser. Er bedankte sich mit einem Loblieb auf die Stadt: „Alle haben sich wieder in die Stadt Paris und auch in Frankreich verliebt - jeder will hier sein.“

Introducing @Joansmalls as one of the faces of our exclusive American line #KarlLagerfeldParis. 🇺🇸 In the US, Canada, Mexico, shop our new line by clicking the link in the bio 👆 Ein Beitrag geteilt von KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) am 7. Sep 2016 um 9:03 Uhr

(afp/ Anastasia Lopez)