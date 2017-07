Neue Website sagt Ragweed den Kampf an

Am Mittwoch geht in Österreich eine Website online, die zum gemeinsamen Kampf gegen das aus den USA eingeschleppte Unkraut Ragweed aufruft.

Entwickelt wurde das Online-Tool von der Medizinischen Universität Wien mit der Zielsetzung die Ausbreitung von Ragweed einzudämmen, da das Unkraut bei über 10 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen starke allergische Reaktionen auslösen kann.

Ragweed ist unscheinbar mit seinen gefiederten Blättern, blassen Blüten und behaarten Stängeln; allerdings können schon 3 bis 4 Pollen allergische Reaktionen auslösen. Das Ziel des Online-Tools ist es herauszufinden, erstens wo gibt es die meisten Pflanzen in Österreich und zweitens, wo leiden die Menschen am stärksten unter dem Allergen, so Uwe Berger von der MedUni Wien.

Uli Deck / dpa / picturedesk.com

Mit diesem Wissen können die zuständigen Behörden gezielt gegen Ragweed vorgehen. Die Ragweed-Saison beginnt übrigens in Österreich üblicherweise im August, erste Pollen könnten auch jetzt schon unterwegs sein, so Berger.

Ö3-Nachrichten um 10 Uhr, 5. Juli 2017 (GS)