FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Happyend nach Unfall von Tiertransporter: Lisl überlebt

Bekanntlich ist am Dienstag in der Früh auf der A1 in Asten ein mit 7.500 lebenden Suppenhühnern beladener Schwertransporter verunglückt. Die Einsatzkräfte mussten die Tiere einfangen, daraufhin wurden die Hühner alle notgeschlachtet.

Doch ein Suppenhuhn ist seinem Tod entronnen. Denn einem Vogel ist die Flucht gelungen. Auf noch unbekannte Art und Weise schaffte es das Huhn, in eines der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr St. Florian zu gelangen. Quasi als „blinder Passagier“ verließ es beim Einrücken der Freiwilligen die Unfallstelle und tauchte auf einmal beim Feuerwehrhaus der Florianijünger wieder auf. Mit einer Kiste wurde das Suppenhuhn wieder eingefangen. Doch jetzt muss das Tier nicht zum Schlachter, sondern bekommt Asyl beim bekannten Florianer Mesner Georg Windtner. Er erklärte sich nach einem Anruf gerne bereit, das Huhn in seiner privaten Kleintierzucht aufzunehmen. Und der Mesner hat das Huhn auch gleich auf den Namen Lisl getauft.

FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Der verunglückte Transporter hatte rund 7.500 Hühner geladen, die nach dem Unfall bei St. Florian zu Tausenden auf der Fahrbahn herumliefen und von einem Großaufgebot an Feuerwehrleuten eingefangen wurden - alle bis auf Lisl.

Die Ö3 - Drivetime-Show mit Olivia Peter am 5. Juli 2017 (apa/red/Anastasia Lopez)