Nordpolarmeer schon bald im Sommer eisfrei

Das Meereis in der Arktis verändert sich schneller als bislang angenommen. Die stärksten Veränderungen werden sich jetzt und in den kommenden zehn Jahren abspielen, berichten Wissenschaftler vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und der US-amerikanischen Johns Hopkins University in Baltimore.

Beobachtungen zeigten einen raschen Wandel von einer ganzjährigen Meereisbedeckung zu einem im Sommer bereits in weiten Teilen eisfreien Arktischen Ozean innerhalb weniger Jahrzehnte, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“.

