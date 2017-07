Luftburg vor 40 Jahren in Wien erfunden

Es ist eine Erfindung, die viele Kinder glücklich macht: Die Luftburg ist 40 Jahre alt. Im Jahr 1977 wurde sie erstmals öffentlich aufgestellt. Erfunden hat sie die Unternehmerin Elisabeth Kolarik aus der bekannten Praterfamilie.

„Als kleines Kind bin ich gern im Gitterbett gesprungen, und dieses Springen ist irgendwo geblieben“, sagt Kolarik gegenüber Radio Wien. Ihre Idee sei eine „Luftmatratze, auf der man auch springen kann“, gewesen.

Eines Tages habe sich die Gelegenheit ergeben: Kolarik wurde auf jemanden aufmerksam, „der so Heißluftballons näht, der mir also so eine Luftmatratze nähen könnte, die dicker ist und auf der man springen kann“.

