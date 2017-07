Patricia Klemenschitz

Heiratsantrag im Feld

Liebe geht durch den…..Acker. Alexander Kugler wollte Lisa Obradovits in Sankt Margarethen einen Antrag zu machen. Dafür hatte er sich etwas ganz Besonderes überlegt: Zuvor hatte er den Heiratsantrag mit einem Traktor ins Feld gemäht. Bei einem Rundflug sollte sie die Buchstaben dann entdecken.

So war der Plan.

Alles lief schief

Doch dann machte ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Eine Lösung musste her.

„Ich hatte eigentlich alles detailliert durchgeplant. Im letzten Moment wurde der Rundflug wegen starken Windes abgesagt. Wir sind also kurzerhand auf die höchste Erhebung - den Kogelberg - gewandert. Von dort konnte man die Buchstaben sehr gut sehen. Lisa ahnte natürlich nichts und blickte mit dem Feldstecher in Richtung Ortschaft. Dort sah sie dann ganz plötzlich auf dem Riesenfeld die Riesenbuchstaben.“

Ja!

Lisa hat sofort Ja gesagt, erzählt sie: „Ich habe ihn umarmt, und irgendwann nach ein paar Minuten ins Ohr geflüstert: Meine Antwort ist übrigens JA.“

Freunde und Familie formierten gemeinsam ein Herz daneben. Gemeinsam feierten sie mit dem frisch verlobten Paar. Noch ist der Antrag im Feld zu lesen. Die Ausmaße sind gewaltig: Die Buchstaben sind 15 Meter lang zehn Meter breit und drei Meter dick.

Etwas Bleibendes

„Wir planen, dass wir das Feld Ende dieser oder Anfang nächster Woche wieder bestellen. Für ein paar Tage sind die Buchstaben noch zu sehen. Wir werden sie abfotografieren: Es sollte was Bleibendes werden.“, sagt Alexander Kugler.

