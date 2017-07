Hitradio Ö3

Elizabeth T. Spira im Ö3 Wecker

Der erfolgreiche TV-Klassiker wird wieder einige Herzen zueinander bringen. Zum Auftakt der 21. Staffel spricht Elizabeth T. Spira im Ö3-Wecker über die Wohnorte der besuchten Menschen und was Philipps zuhause von ihm verrät.

Sie gehören zu den Sommer-Highlights im ORF-Programm: „Liebesg’schichten und Heiratssachen“.

Was verrät Philipps Wohnung über ihn? Elizabeth T. Spira hat sein Zuhause unter die Lupe genommen:

Auch in der 21. Staffel begleitet Elizabeth T. Spira die neuen Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Suche nach der Liebe. Im Ö3-Interview hat sie verraten, was uns in der neuen Staffel erwartet.

Ö3-Wecker mit Philipp Hansa am 6. Juli 2017 (Anastasia Lopez)