Sony

Sommerkino für die Familie

In „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ müssen sich Gru und seine Minions einmal mehr mit guten Bösewichten und hinterhältigen Helden auseinandersetzen und Grus Zwilling kennenlernen.

Story

In „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ muss Gru feststellen, dass ein Ex-Bösewicht, Ruhestand hin oder her, keinen Frieden bekommt. Und so stolpern der ehemalige Schurke, die drei Mädchen Agnes, Edith und Margo, Grus frisch angetraute Frau Lucy und nicht zuletzt die gelben Minions Hals über Kopf in ein neues Abenteuer.

Ihr Gegner heißt diesmal Balthazar Bratt. Der war in den 1980ern der Kinderstar der Serie Evil Bratt und schon damals ein Wunderkind mit jeder Menge krimineller Energie und TV-Show (!!!). Weil die Zeiten seins Ruhms allerdings vorüber sind, will er nun die Welt auf andere Weise erobern. Außerdem erfährt Gru von seinem Zwillingsbruder: Dru.

Hitradio Ö3/Chang

Fazit:

Auch wenn die Rezeptur des Films nichts neues bietet - das quietschbunte Animations-Action-Feuerwerk ist perfekt für einen Kinoausflug mit der ganzen Familie. Mit 80er-Hits von Michael Jackson, AHA und einen brandneuen Track von Pharrell Williams im Hintergrund werden Schurken bekämpft und neue Familienbanden geknüpft. Zwischendurch gibt’s viel Slapstick, 80er-Gags und die gelben Minions dürfen ganz viel rumblödeln. Wer bei diesem Film nicht lacht sollte zum Arzt gehen.

ORF.at

„Ich – Einfach unverbesserlich 3“ bekommt von mir 7 von 10 Movie-Minute-Points.

Filminfo:

Ich - Einfach unverbesserlich 3 / Despicable Me 3

USA, 2017

Laufzeit: 96 Minuten

Genre: Animationsfilm, Komödie, Abenteuerfilm