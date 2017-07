Hitradio Ö3

Neu in den Austrocharts: „Skyline“ von Möwe

Ihre Fans, die Möwies, feiern den neuen Song schon hart. Nach „Lovers Friends“ sorgt das Wiener Produzentenduo nun auch mit „Skyline“ für Happiness on the Dancefloor.

Hoch die Tassen!

Was zeichnet einen Möwie aus? „Guter Musikgeschmack“, lacht Mel, „außerdem sind unsere Fans ziemlich gechillt, - so wie wir.“ Angespannt sind Möwe nur, wenn es darum geht, die aktuellen Streamingdaten von Spotify abzurufen. Drei Millionen Aufrufe in knapp sechs Wochen sollten machbar sein. Dann wird demnächst standesgemäß gefeiert: Mit einem Spritzer in einem Gastgarten.

Summer in the City

Das Cover der Single zeigt die Skyline einer südlichen Metropole mit Palmen und Möwen. „Es geht um Sehnsucht“, sagt Mel, „um die Suche nach etwas, das uns aus dem Alltag reißt und dir neuen Elan verpasst.“ Für sie wäre Sao Paolo so ein Ort, wo sie mit ihrem kongenialen Partner Clemens schon zwei Mal auftreten durfte. Das meiste Feedback auf den neuen Song gibt’s momentan allerdings aus Norwegen. Seit Kygo fahren sie dort oben offenbar voll auf Tropical ab. Trotz Tannen statt Palmen.

Pfeift

Jack McManus ist die neue Stimme auf „Skyline“. Gemeinsam mit dem arrivierten englischen Singer/Songwriter haben Möwe den neuen Track erarbeitet. Dazu hat ihnen ein Wiener Freund was gepfiffen, - „wir können auch organische Sounds“, lacht Clemens, der so nebenbei übrigens ein begnadeter Gitarrist ist. Beim Wiener Popfest wollen Möwe Ende Juli ein Live-Happening inszenieren. Und im Herbst geht’s auf große Asien-Tournee. Da will sich Mel dann viele neue Tattoos zulegen. Einen Merlion, diese sagenhafte Mischung aus Fisch und Löwe, der als Schutzpatron von Singapur fungiert, hat sie sich vor kurzem schon am Fuß stechen lassen. Der steht für Stärke und Furchtlosigkeit. Fehlt dann nur noch irgendein Symbol für Happiness.

Steckbrief: Möwe

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Milenko Badzic

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.