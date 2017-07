Denis Tyrin / AP / picturedesk.com

Heftige Unwetter in Österreich

Gestern Nachmittag hat es in weiten Teilen Österreichs schwere Gewitter gegeben. Auch heute kann es wieder stellenweise zu Unwettern kommen.

Im Burgenland, der Steiermark, Kärnten und dem Norden Niederösterreichs gingen gestern am Nachmittag und in den frühen Abendstunden teils schwere Gewitter nieder. Vor allem im Bezirk Oberwart, rund um Hartberg und im Wein- und Waldviertel gab es Starkregen und Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu 4cm.

Ludwig Mallaun / picturedesk.com

Auch heute ist Vorsicht geboten

Auch heute am Nachmittag kann es wieder stellenweise zu heftigen Gewittern kommen. Wir informieren dich natürlich laufend auf Ö3 On Air über die aktuellen Entwicklungen.

Der Trend für die nächsten Tage

Das erste Ferienwochenende für den Westen Österreichs naht mit großen Schritten und da will natürlich jeder wissen, wie das Wetter wird. Generell bleibt es in ganz Österreich schön, allerdings bleibt die Luft geladen. Die Spannungen können sich vor allem an den Nachmittagen und in den Abendstunden in Gewittern entladen, also bleibt Vorsicht geboten.

(Nina Salzburger)