Sony

Spider-Man: Homecoming

Nach seinem sensationellen Debüt in „The First Avenger: Civil War“ muss sich der junge Peter Parker/Spider-Man in „Spider-Man: Homecoming“ erstmal mit seiner neuen Identität als Netze-schwingender Superheld anfreunden.

Story:

Immer noch euphorisch von dem packenden Kampf mit den Avengers kehrt Peter in seine Heimat zurück, wo er mit seiner Tante May und unter dem wachsamen Auge seines neuen Mentors Tony Stark/Iron Man lebt.

Es fällt ihm jedoch nicht leicht, sich im Alltag - Schule, Dates und Youtube - zurechtzufinden – vielmehr will er beweisen, dass er mehr ist als nur der sympathische Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber „The Vulture“ als neuer Gegenspieler auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.

Hitradio Ö3/Chang

Fazit:

Eines steht jetzt schon fest: An „Spider-Man: Homecoming“ werden sich die Geister scheiden. Die Neuauflage der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft will junges Publikum ansprechen und bringt Teenie-Leid gepaart mit weichgespülter Superhelden-Action mit viel „krassem“ Humor auf die Leinwand.

Trotz toller Darsteller - ein unglaublich knuddelig verwirrter Tom Holland als Baby-Spider, Ex-Ur-Batman Michael Keaton brilliert als menschlicher Bösewicht „The Vulture“ und Marissa Tomey glänzt in der Milf-Version von Tante May - gepaart mit technisch perfekten Specialeffekts und lustige Dialoge, hinterlässt der Film bei dem einen oder anderen erwachsenen Marvel-Fan einen leichten High-School-Musical-Nachgeschmack.

Kurz: Statt Hardcore-Action ist dieser Spidey leichte Sommerkino-Kost für die ganze Familie.

ORF.at

Der Film bekommt von mir familienfreundliche 6 von 10 Movie-Minute Punkten.

Filminfos:

Originaltitel: Spider-Man: Homecoming

Filmstart: 13.07.2017

Filmlänge: 133 Minuten

Land/Jahr: USA/2017

Genre: Action, Science Fiction

Darsteller: Tom Holland, Marisa Tomei, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Regie: Jon Watts