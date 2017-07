CANY / Action Press / picturedesk.com

Selena Gomez verdient 550 Tsd. Dollar pro Instagram Post

Instagram ist schon lange keine einfache Plattform für private Photos mehr. Inzwischen lässt sich in dem sozialen Netzwerk richtig großes Geld verdienen. Die Liste der aktuellen Topverdiener ist nun veröffentlicht worden.

Die Seite „hopper“, die Dienste für die kommerzielle Nutzung von Instagram bietet, hat diese Liste veröffentlicht. Angeführt sind die zehn erfolgreichsten Promis auf Instagram und wie viel diese pro Post verdienen.

Unangefochtene Nummer 1, sowohl bei den Followern, als auch beim Verdienst ist Selena Gomez. Die Sängerin ist mit 123 Millionen Abonennten und einem Verdienst von $550,000 pro Post dick im Geschäft.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am 15. Jun 2017 um 17:06 Uhr

Ihr auf den Fersen ist Reality-Tv Star und Modedesignerin Kim Kardashian. Pro gepostetem Bild verdient das Starlet mit 100 Millionen Followern $500,000.

KKWBEAUTY.COM is now live!!!! Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am 21. Jun 2017 um 9:41 Uhr

Der erfolgreichste Mann auf der Plattform ist der Real-Madrid Star Christiano Ronaldo. Er verdient mit seinen 106 Millionen Followern $400,000 pro gepostetem Bild.

Getting a bit to much exposure 😃 Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am 4. Jul 2017 um 11:04 Uhr

Auf den Plätzen vier bis sieben folgen wieder Mitglieder des Kardashian Klans. Kylie Jenner verdient pro Post ebenfalls etwa $400,000. Ihre Schwester Kendall folgt ihr und bekommt $370,000 pro Bild. Khloe und Kourtney Kardashian sind ebenfalls fett im Geschäft und verdienen je $250,000 pro gepostetem Bild.

🖤 Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am 5. Jul 2017 um 20:33 Uhr

Die Models Cara Delevigne und Gigi Hadid bekommen $150,000 und $120,000 pro Bild.

Another of my favourite shots from my @glamourmag piece. You can read it now - Link in my bio Ein Beitrag geteilt von Cara Delevingne (@caradelevingne) am 30. Jun 2017 um 8:00 Uhr

Die Liste der Top 10 beschließt wieder ein Mann. Der US-amerikanische Basketball-Star Lebron James verdient mit seinen 30,7 Millionen Followern $120,000 pro Post.

HUGE s/o to my kids at my #LJFF!! Just cause. Let's continue to inspire and smile for one another!! #StriveForGreatness🚀 #TheKidFromAkron👑 #IPromise🙏 Ein Beitrag geteilt von LeBron James (@kingjames) am 29. Dez 2016 um 8:54 Uhr

Werbedeals sollten gekennzeichnet werden

Seit einiger Zeit bittet Instagram seine Nutzer, ihre Werbedeals zu kennzeichnen. Ein weiterer Teil der Studie zeigt aber, dass nur 21% der bezahlten Posts auch tatsächlich als solche gekennzeichnet worden sind. Gleichzeitig wächst der Markt für Werbedeals auf Instagram rasant an. Ein Plus von 34% in gesponserten Bildern wird seit 2015 verzeichnet. Heute versucht bereits jeder zwanzigste User durch seine Posts Geld zu verdienen.

(Nina Salzburger)