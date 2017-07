Photomasi / Camera Press / picturedesk.com

Eine Affäre verzeihen oder nicht?

„Eine Affäre verzeihen oder nicht“, „Welche Tiefen verträgt eine Freundschaft?" und " Familie vs. Lebenserfahrung“ - Gabi Hiller und Philipp Hansa lösen auch diesen Samstag gemeinsam mit der Ö3-Community drei Dilemmas.

Deine Meinung ist gefragt:

1. Dilemma (Anna,33): Eine Affäre verzeihen oder nicht?

„Ich bin seit fast 17 Jahren mit demselben Mann zusammen, wir haben letzten Juli geheiratet. Seine beste Freundin - die enge Freundschaft entwickelte sich über die letzten 2,5 Jahre- war seine Trauzeugin. Die Freundschaft zu ihr hat im letzten Jahr ungesunde Ausmaße angenommen, er musste Tag und Nacht verfügbar sein. Das ging sogar soweit, dass sie selbst während unserer Flitterwoche stundenlange nächtliche Telefonate führten und sie auf Kurzbesuch mit ihrem Mann vorbeigekommen sind. Es führte zwischen meinem Partner und mir immer wieder zu Streit und vielen tränenreichen Gesprächen. Nun hat er den Mut zusammengenommen und mir gesagt, dass er mit ihr seit einem halben Jahr eine Beziehung/Affäre hat.

Er hat nach seiner Version, mehrfach versucht, es zu beenden, aber sie hat ihn erpresst. Er hat mich das ganze letzte halbe Jahr für dumm verkauft, mein Vertrauen missbraucht - mir immer wieder eingeredet, dass es nur eine normale Freundschaft ist, aber er den Kontakt mir zuliebe reduziert. Alles Lügen. Jetzt eine Woche vor unserem 1. Hochzeitstag hat er es doch erzählt. Seine Worte: er wollte mich nie verletzen. Ich bin verletzt, ich bin wütend, ich bin betäubt und verstehe die Welt nicht mehr. Trotz aller Rationalität liebe ich ihn, er ist der Mensch, der mir immer am Nächsten war, mit dem ich mein halbes Leben eine Einheit war. Kann man so einen Betrug jemals verzeihen und mit demselben Menschen von vorne anfangen, oder ist Scheidung und Vergessen die einzig reale Alternative?

2. Dilemma (Jan, 19): Welche Tiefen verträgt eine Freundschaft?

„Ich bin zwar erst 19, aber das Problem betrifft sicher viele. Mein (seit mehr als 10 Jahren) bester Freund war stets der Meinung, Drogen seien unnötig und hätten keinen Sinn. Jedoch sind eines Tages Leute in sein Leben getreten, die seine Meinung geändert haben, und jetzt hängt er richtig drin in dem Schlamassel. Ich weiß nicht was ich tun soll: Lieber eine jahrelange, enge Freundschaft sausen lassen und einen anderen Weg einschlagen oder trotzdem den Kontakt suchen, obwohl sich die Person ins Negative verändert hat, weil man die Person einfach unbedingt im Leben halten will egal was kommt? Ich will gern die Meinung von anderen hören, was die machen würden wenn der beste Freund einen derartig besch.... Weg einschlägt.“

3. Dilemma (Leonie, 18): Familie vs. Lebenserfahrung

„Meine große Schwester heiratet! Jedoch bin ich währenddessen für 10 Tage in England mit der Schule! Auf das hab ich mich schon soooo lange gefreut. Es würde mir das Herz brechen, da nicht mitzufahren. Allerdings würde es mir auch das Herz brechen nicht auf der Hochzeit meiner eigenen Schwester zu sein. Wofür soll ich mich entscheiden? Schnell für die Hochzeit Heimfliegen ist nicht möglich!“

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Gabi Hiller und Philipp Hansa, 8. Juli 2017