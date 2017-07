Hitradio Ö3/Hotwagner

Krönchentausch: Wer ist die echte Miss Austria?

Wer ist die Schönste im ganzen Land? Diese Frage wurde gestern Abend bei der Miss-Austria-Wahl in Baden geklärt und Antwort auf diese Frage heißt Celine Schrenk und ist zu Gast im Ö3-Wecker und Ö3-Moderatorin Lisa Hotwager durfte ein bisschen Missen-Luft schnuppern.

Sie war Vize-Miss-Niederösterreich und schaffte es in den Vorwahlen als letzte in die Riege der schönsten zehn Österreicherinnen - Celine Schrenk, 19 aus Gänserndorf. Jetzt ist es amtlich - sie ist die schönste Frau Österreichs.

Der Jury zufolge überzeugte sie sowohl am Catwalk und auch im Interview.

Hitradio Ö3

Die 1,75 Meter große Maturantin mit armenischen Wurzeln (wie auch Beauty-Ikone Kim Kardashian) wurde von der Expertenjury auch gleichzeitig zur Miss Universe Austria 2017 gewählt und vertritt Österreich bei der Miss Universe Wahl. „Ich bin überwältigt und kann es noch gar nicht fassen – ein Traum geht für mich in Erfüllung.“ Unter den „Top 3“ befindet sich Vize-Miss Vienna Sarah Chvala. Die 22-jährige Make-up Artistin wird Österreich wiederum bei der Miss World Wahl international vertreten. Laut Jury galt sie von Anfang an als Mitfavoritin. Miss Oberösterreich Bianca Kronsteiner sicherte sich ebenfalls einen Platz auf dem Podest und fährt im Herbst zur Miss Earth Wahl. Sie ist Studentin, 19 Jahre alt und überzeugt sowohl am Laufsteg als auch bei den Shootings.

MAC/Tischler

Ö3-Wecker mit Philipp Hansa am 7. Juli 2017