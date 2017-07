Dominik Angerer / EXPA / picturedesk.com

Die Ö3-Konzerte beim großen Preis von Österreich

Hitradio Ö3 berichtet live vom Großen Preis von Österreich: Ö3-Reporter Johann Puntigam hält die Ö3-Hörer/innen über alle Highlights auf dem Laufenden und Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska liefert die Interviews und Ergebnisse.

Heute, Freitag, den 7. Juli, stehen bei den Ö3-Konzerten große Namen der heimischen Musikszene auf der Open-Air-Bühne: Die österreichischen Chartstürmer Lemo, Opus, Seiler und Speer und die EAV werden in Spielberg für Stimmung sorgen.

-I.Conrad

Am Samstag, den 8. Juli gehen drei Ö3-Konzerte von internationalen Top-Acts über die Bühne: Roosevelt, Madcon und Passenger werden den Motorsportfans im Murtal mit ihren Hits ordentlich einheizen.

zurück von weiter

Die Formel-1-Tickets gelten am Grand-Prix-Wochenende als Eintrittskarte für die Ö3-Konzerte. Rund 25.000 Besucher/innen haben pro Tag die Chance auf einen Platz vor der Bühne, ganz unter dem Motto „First come – first served“.

Hitradio Ö3

Die Acts am Freitag:

16:30 : Doors Open Ö3 Konzertgelände

: Doors Open Ö3 Konzertgelände 16:30 - 17:20 : DJ Warm-Up

: DJ Warm-Up 17:30 - 18:15: Lemo

Christoph Hofbauer

18:35 - 19:35 : OPUS

: OPUS 19:35 - 19:45 : Helicopterdisplay Flying Bulls

: Helicopterdisplay Flying Bulls 20:00 - 21:20 : EAV

: EAV 21:45 - 23:00 : Seiler & Speer

: Seiler & Speer 23:00: Doors Closed Ö3 Konzertgelände

Die Acts am Samstag:

18:00 : Doors Open Ö3 Konzertgelände

: Doors Open Ö3 Konzertgelände 18:00 - 18:50 : DJ Warm-Up

: DJ Warm-Up 19:00 - 19:50 Roosevelt

Roosevelt 19:50 - 20:00 : Red Bull Skydive Team

: Red Bull Skydive Team 20:20 - 21:20 : Madcon

: Madcon 21:45 - 23:00 : Passenger

: Passenger 23:00: Doors Closed Ö3 Konzertgelände

Anreisetipps und eine ausführliche Verkehrsprognose für das Formel 1-Wochenede gibt es hier.

Alle Informationen zum „Formula 1 Großer Preis von Österreich 2017“ gibt es hier