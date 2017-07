Hitradio Ö3

Die Highlights vom Grand-Prix-Wochenende in Bildern

Hitradio Ö3 berichtet live vom Großen Preis von Österreich: Ö3-Reporter Johann Puntigam hält die Ö3-Hörer/innen über alle Highlights auf dem Laufenden und Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska liefert die Interviews und Ergebnisse.

Zielflagge beim F1-Grand-Prix schwenken

Ein Formel-1-Rennen ist erst aus, wenn die Zielflagge geschwenkt wird. Also...als unser Ö3-Gewinner Manuel aus Feldkirch bei Graz im Ziel beim Formel-1-Rennen in Spielberg die Flagge geschwenkt hat. #Herzklopfen-Moment garantiert!

Hitradio Ö3

Das Wochenende seines Lebens

Die besten der weltbesten Fahrer sind in ihren Boliden auf ihn zugerast. Dann hat er die Flagge geschwenkt, und der Große Preis von Österreich hat einen Sieger!

Hitradio Ö3

Gut zu wissen

1984 bewarb man das Österreich-Rennen auf Plakaten als „Holiday-Grand Prix im Grünen“. Die Kulisse mit Berg, Wald und Wiese in der Steiermark macht noch immer einen großen Reiz aus. Nach nur 85 000 Besuchern im vergangenen Jahr legen die Veranstalter die Messlatte höher und wollen am Ende mit 160 000 Zuschauern an dem Rennwochenende Bilanz ziehen.

Hitradio Ö3

(dpa/ Anastasia Lopez)